Riconoscimento a Vitullo | a dicembre salvò una 11enne dall' aggressione di tre cani

A dicembre scorso, un cittadino ha evitato che una ragazza di 11 anni fosse aggredita da tre cani. L’amministrazione comunale di Cascina ha deciso di consegnare un riconoscimento a questa persona prima dell’ultimo consiglio comunale. La premiazione si è svolta in presenza di alcuni rappresentanti dell’amministrazione e della comunità locale.

L’amministrazione comunale di Cascina ha consegnato, prima dell'ultimo consiglio comunale, un attestato di benemerenza civica al Brigadiere Daniele Vitullo, cittadino di Cascina e militare della Guardia di Finanza, che lo scorso dicembre ha salvato una bambina di 11 anni dall’aggressione di tre grossi cani a Musigliano. “Nonostante il rischio personale – si legge sulla targa –, riusciva a mettere in salvo la giovane, evitando gravi conseguenze. Il suo operato, esempio di altissimo civismo e altruismo, incontra la gratitudine della comunità di Cascina, che individua nel suo gesto i più alti valori di protezione del prossimo e solidarietà umana, che onorano il territorio e il Corpo della Guardia di Finanza”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Riconoscimento a Vitullo: a dicembre salvò una 11enne dall'aggressione di tre cani Articoli correlati Salvò bambina dall'aggressione di tre grossi cani: Brigadiere premiato in ComuneDaniele Vitullo, cittadino di Cascina e militare della Guardia di Finanza, ha ricevuto un attestato di benemerenza civica per il suo intervento in... Madre muore per salvare il figlio dall’attacco di tre cani: tragedia devastanteUna tragedia ha sconvolto la comunità di Big River, in California, dove una giovane madre ha perso la vita mentre cercava di proteggere il proprio... Approfondimenti e contenuti su Riconoscimento a Vitullo a dicembre... Discussioni sull' argomento Salvò giovane dai cani, onorificenza a Vitullo; Salva bimba da tre rottweiler. Brigadiere Gdf premiato; Salvò bambina dall'aggressione di tre grossi cani: Brigadiere premiato in Comune. PALERMO – 65ª EDIZIONE DEI PREMI DELL’ANNO U.S.S.I .: riconoscimento anche alla Scandura Fitness Al Circolo Culturale della Zisa di Palermo si è svolta la 65ª edizione dei Premi dell’Anno organizzati dall’Unione Sportiva Stampa Italiana (U.S.S.I.), pre - facebook.com facebook A Matera prende il via il percorso per il riconoscimento della Pasta di Matera IGP. Domani alle 10.30 l’incontro alla Camera di Commercio della Basilicata. x.com