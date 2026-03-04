Una giovane madre è deceduta a Big River, in California, mentre cercava di mettere in salvo il proprio bambino dall’attacco di tre cani. La donna è stata colpita durante l’incidente e non è sopravvissuta alle ferite. Il bambino è stato trasportato in ospedale e le autorità stanno indagando sull’accaduto. La comunità è sconvolta dalla perdita improvvisa.

Una tragedia ha sconvolto la comunità di Big River, in California, dove una giovane madre ha perso la vita mentre cercava di proteggere il proprio figlio dall’attacco di tre cani. La vittima è Emily Panuco, 26 anni, residente a Parker, nello Stato dell’Arizona. Venerdì 27 febbraio la giovane si era recata nella casa della madre a Big River, nella contea di San Bernardino County, per vedere una cucciolata nata da pochi giorni. L’aggressione. Secondo quanto ricostruito dalle autorità, intorno alle 15:30 il bambino di cinque anni si sarebbe avvicinato ai cuccioli, custoditi in una scatola di cartone davanti alla porta dell’abitazione. In quel momento tre cani adulti presenti nella proprietà – tra cui la madre dei piccoli – avrebbero improvvisamente reagito attaccando. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Madre muore per salvare il figlio dall’attacco di tre cani: tragedia devastante

Mamma muore sbranata da tre cani per proteggere il figlio di 5 anni negli USA: Emily aveva solo 26 anniEmily Panuco è morta a Big River, nello Stato della California, si è frapposto tra i cani e il figlio di 5 anni.

“Prima il figlio, poi la madre”. Italia, tragedia nella tragedia: un paese intero sotto shockUn paese intero ancora sotto shock a seguito della tragedia appena avvenuta, dalle dinamiche terribili.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Madre muore.

Discussioni sull' argomento Picchia la madre al culmine di una lite e poi si butta in mare: morto un 20enne; Voltarsi e non vederti più… ma sentire che il tuo cuore batte ancora: chi ama dona; Cimino: Il Paese, il nostro, che piange con un occhio solo la morte dei bambini; Il giudice affida il figlio alla madre, il padre tenta di rapirlo davanti scuola: bloccato dagli altri genitori.

Si tuffa nel canale per salvare il suo cane, ma muore annegato: tragedia nel MantovanoUna passeggiata abituale si è trasformata in una tragedia nelle campagne di Monzambano, in provincia di Mantova. Nella serata di sabato 24 gennaio, Enea Tonoli, 46 anni, ha perso la vita dopo essersi ... greenme.it

Il sogno interrotto di una giovane madre: 31enne muore durante il percorso di fertilità facebook