Alla luce degli ultimi sviluppi nell’indagine sulla morte di madre e figlia avvenuta a Campobasso tra il 27 e il ..., sono stati identificati tracce di una sostanza tossica chiamata ricina. La sostanza, nota per le sue proprietà velenose, è stata trovata nel corso delle analisi condotte sui campioni prelevati sul luogo dell’accaduto. Attualmente sono in corso ulteriori verifiche per chiarire le circostanze e le responsabilità.

Alla luce degli sviluppi nell’ inchiesta sulla morte di madre e figlia a Campobasso, tra il 27 e il 28 dicembre 2025, per quella che si credeva un’ intossicazione alimentare, ora gli occhi sono puntati sulla ricina, una sostanza velenosa che, stando a fonti investigative, avrebbe causato il decesso delle due donne. Ma che cos’è esattamente la ricina e da dove si ricava? LaPresse lo ha chiesto a un tossicologo forense, il dottor Enrico Maria Pagnotta. “La ricina è letale già a bassissime dosi. Si estrae dai semi della pianta di ricino e la procedura di estrazione può avvenire pestando i semi con un mortaio. Non è un’operazione semplice da effettuare, ma per le istruzioni basta consultare il web o interrogare l’intelligenza artificiale”, ha spiegato il dottor Pagnotta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ricina, che cos’è il veleno che ha ucciso madre e figlia a Campobasso

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