Una tossina conosciuta come ricina, presente nei semi di una pianta, potrebbe essere alla base della morte di una madre e di sua figlia avvenuta a Campobasso. La ricina è riconosciuta come una sostanza altamente tossica, priva di antidoto e in grado di provocare gravi danni ai tessuti e agli organi. Le autorità stanno indagando sui sintomi manifestati e sulle modalità di somministrazione, senza ancora confermare le cause esatte.

Roma, 31 marzo 2026 – Sarebbe stata la ricina, una potente tossina contenuta nei semi della pianta di ricino (Ricinus communis), a causare la morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, smontando la precedente tesi per cui mamma e figlia sarebbero decedute a causa di un’intossicazione alimentare lo scorso Natale. Cos’è la ricina e come si somministra. Ma che cos’è la ricina e come può essere somministrata? La sostanza diventa letale se ingerita, inalata o iniettata. Tre quindi le possibili modalità di somministrazione su cui dovranno fare luce gli inquirenti che indagano sul duplice omicidio, dopo aver aperto un nuovo fascicolo d’inchiesta, al momento contro ignoti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cos’è la ricina e come può aver ucciso mamma e figlia a Campobasso: i sintomi, l’assenza di antidoto e ‘Breaking bad’

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