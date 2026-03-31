La ricina è una sostanza altamente tossica e letale estratta dalla pellicola interna dei semi di ricino. Viene considerata un veleno potente e pericoloso per la salute umana. La sua presenza è stata al centro di un caso che ha coinvolto la morte di madre e figlia, secondo quanto riportato dalle fonti ufficiali. La sostanza può causare gravi danni anche in piccole quantità.

AGI - La ricina è una sostanza tossica e letale estratta dalla pellicola interna del rivestimento del seme del ricino. Non esiste un antidoto alla tossina della ricina.Alcune tracce di questa sostanza sono state trovate nel sangue di Sara Di Vita, 15 anni e della madre Antonella Di Jelsi, 50 anni entrambe morte dopo il Natale scorso all’ospedale Caldarelli di Campobasso.Secondo chi indaga le due donne sono state uccise per avvelenamento e non sono decedute per un’intossicazione alimentare come si era precedentemente ipotizzato. Si tratterebbe, quindi, sempre secondo gli investigatori di un duplice omicidio.In pochi dimenticheranno la... 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Cos'è la ricina, il veleno che ha ucciso madre e figlia

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