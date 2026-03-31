Nelle ultime settimane, l’Italia ha comunicato di aver rifiutato l’accesso alla base di Sigonella agli aerei militari statunitensi coinvolti nelle operazioni in Iran. La decisione è stata annunciata pubblicamente e confermata dalle autorità italiane, senza ulteriori dettagli sui motivi della scelta. La questione riguarda direttamente il ruolo della base nel supporto alle operazioni militari internazionali in quella regione.

Nell’ambito della guerra in Iran, nei giorni scorsi l’Italia ha negato agli Stati Uniti l’utilizzo della base di Sigonella. L’episodio è riportato dal Corriere e confermato a LaPresse da fonti informate che hanno specificato che si trattava di aerei bombardieri, quindi fuori dagli accordi tra i due Paesi. Il Capo di Stato Maggiore della Difesa Luciano Portolano è stato informato dallo Stato maggiore dell’Aeronautica che il piano di volo degli aerei Usa prevedeva di atterrare a Sigonella per poi partire verso il Medioriente. Nessuno però ha chiesto alcuna autorizzazione né ha consultato i vertici militari italiani. Portolano ha quindi chiamato il ministro della Difesa Guido Crosetto per informarlo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Crosetto nega la base di Sigonella ai bombardieri Usa

Articoli correlati

L'Italia nega l'uso della base di Sigonella agli Usa. L'ordine partito da Crosetto coi bombardieri già in voloAgli Stati Uniti sarebbe stato negato l'utilizzo della base aerea di Sigonella per le operazioni militari in Iran.

Leggi anche: L'Italia ha negato agli Usa la base di Sigonella: la decisione presa da Crosetto. Il piano comunicato mentre i bombardieri erano già in volo

Una selezione di notizie

Discussioni sull' argomento Crosetto nega incontro a Dubai con Cappelletti (Drass), ma a dircelo è la Drass stessa; Crosetto: No al voto anticipato finché c’è la guerra; Trump: Accordo con l'Iran a breve, le trattative procedono. Vorrei controllare il petrolio di Teheran. Il ruolo cruciale del Pakistan...; Nave Garibaldi, Avs chiede: ci fu l’incontro a Dubai? Crosetto nega riunioni di lavoro.

Sigonella, l’Italia nega agli Usa l’autorizzazione ad usarla: la decisione del ministro CrosettoNo dell’Italia all’utilizzo della base di Sigonella da parte degli Stati Uniti per la guerra in Iran. Il ministro Guido Crosetto ha assunto una posizione e preso una decisione. Il Capo di Stato Magg ... siracusaoggi.it

++ Guerra all'Iran: l'Italia nega agli Usa la base di Sigonella ++ - facebook.com facebook

Montagne, deserti e coste: la geografia dell’Iran rende complicatissimo un intervento di terra. x.com