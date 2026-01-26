Crema fermato perché senza patente | in auto aveva oltre mezzo chilo di coca

Un giovane di 20 anni è stato arrestato a Crema dai carabinieri del Radiomobile per detenzione di droga a fini di spaccio. Fermato mentre era alla guida senza patente, nell’auto sono stati trovati oltre mezzo chilo di cocaina. L’episodio si è verificato il 26 gennaio 2026 e rappresenta un intervento importante per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nella zona.

Crema, 26 gennaio 2026 – - Il suo passo falso è stato quello di essere alla guida. Un 20enne, con precedenti, è stato arrestato dai carabinieri del Radiomobile di Crema per detenzione ai fini di spaccio di droga. In auto aveva più di mezzo chilo di cocaina, fermato dai carabinieri insospettiti dal fatto che lui fosse alla guida, quando la patente gli era stata tolta qualche tempo fa per alcune violazioni. Giovedì sera poco prima delle 19.00, durante il normale servizio di controllo del territorio, la pattuglia dei Carabinieri si trovava nella periferia della città e han notato un'auto con alla guida il 20enne.

