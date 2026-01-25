La città che cambia Più case con il nuovo Pgt Aiuti contro il caro affitti

La città si prepara a cambiare con il nuovo Piano di Governo del Territorio, che prevede un incremento di abitazioni, spazi verdi e interventi di rigenerazione urbana. Questa pianificazione mira a rispondere alle esigenze dei cittadini, offrendo soluzioni contro il caro affitti e favorendo uno sviluppo sostenibile. In settimana si definiranno le strategie che plasmeranno la Lecco del futuro, promuovendo un ambiente più vivibile e equilibrato.

Più case per tutti, più verde, più rigenerazione urbana. In settimana si definisce la Lecco del futuro. Verrà infatti approvato definitivamente il nuovo Pgt, il Piano di governo del territorio. Sarà una vera e propria maratona a oltranza: oltre 400 votazioni per votare su 233 osservazioni presentate da cittadini, amministratori locali, ambientalisti, proprietari di aree, portatori di interessi. "Si tratta di uno degli atti amministrativi più importanti di questo mandato, perché riguarda la visione della nostra città per il prossimo decennio – annuncia il sindaco, Mauro Gattinoni, in corsa per il bis alle elezioni comunali di primavera -.

