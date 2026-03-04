In città 11.763 case sfitte il 14% del totale | Favorire la locazione a prezzi calmierati

A Bergamo ci sono 11.763 case vuote, pari al 14% delle abitazioni totali. Per affrontare questa situazione, il Comune ha deciso di rilanciare l’agenzia “Abito Bergamo” in collaborazione con la Fondazione Casa Amica e le Acli, con l’obiettivo di promuovere la locazione a prezzi calmierati. La proposta mira a incentivare l’utilizzo di immobili sfitti per facilitare l’accesso alla casa.

IL FENOMENO. Palazzo Frizzoni rilancia l’agenzia «Abito Bergamo» insieme a Fondazione Casa Amica e Acli. «Serve far incontrare domanda e offerta, ricostruire un patto sociale contro denatalità e invecchiamento». «Rendere mobile ciò che è immobile» è il nuovo slogan di «Abito Bergamo», agenzia per la casa che il Comune rilancia insieme a Fondazione Casa Amica e Acli Bergamo. Si cerca di dare risposta all’emergenza abitativa partendo da un dato, quel 14% di patrimonio privato sfitto, per ragioni che vanno oltre il fenomeno degli affitti brevi «turistici». C’è chi lo lascia in «stand by» a disposizione dei figli, chi lo immobilizza perché ha vissuto l’esperienza di un inquilino moroso e teme di ripeterla. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

