Capitali nascosti in Liechtenstein | sequestro da 700mila euro a pregiudicato residente in provincia di Livorno

Operazione della guardia di finanza: l'uomo aveva precedenti per usura, falsificazione di monete, ricettazione, estorsione, lesioni personali, sequestro di persona e violenza privata Oltre 700mila euro sono stati sequestrati dalla guardia di finanza a una persona ritenuta “socialmente pericolosa” residente in provincia di Livorno su disposizione della sezione misure di prevenzione del tribunale di Firenze. In particolare, sono stati disposti sequestri di asset finanziari rientrati dall’estero precedentemente occultati in Liechtenstein, riconducibili all'uomo acquisiti negli anni 1976, 1997 e 1999 che ora saranno gestiti dagli amministratori giudiziari nominati dal tribunale.🔗 Leggi su Livornotoday.it

