Riccardo Cocciante Figlio | Chi E’ E Che Lavoro Fa!

David Cocciante, figlio di Riccardo Cocciante e Catherine Boutet, ha vissuto tra Italia e Stati Uniti. Ha intrapreso attività nel settore creativo e ha avuto una relazione con Amanda Schram.

Scopri chi è David Cocciante, il figlio di Riccardo Cocciante e Catherine Boutet: dalla vita tra Italia e Stati Uniti al lavoro creativo fino alla relazione con Amanda Schram. Crescere con un cognome come Cocciante potrebbe sembrare una scorciatoia. Per David, invece, è stato soprattutto un punto di partenza da gestire con equilibrio, carattere e una direzione tutta sua. Figlio unico di Riccardo Cocciante e di Catherine Boutet, David è nato in Italia nel 1990, ma il suo percorso personale e professionale si è costruito attraversando più Paesi, da Miami all’Irlanda, fino ad arrivare a New York, dove oggi vive stabilmente. David Cocciante, una strada personale tra musica e creatività. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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