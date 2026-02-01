Angela Brambati Ricchi E Poveri | Chi E’ E Che Lavoro Fa Il Figlio Bellissimo!

Angela Brambati, cantante dei Ricchi e Poveri, ha un figlio che preferisce mantenere la sua privacy. Si chiama Luca Brocherel, un giovane che si dedica soprattutto alla cucina e ai ricordi di famiglia. Lontano dai riflettori, vive la sua vita tra passioni e tranquillità, senza apparire sui giornali.

Scopri chi è Luca Brocherel, il figlio della cantante dei Ricchi e Poveri: tra passioni culinarie, ricordi di famiglia e un’esistenza lontana dai riflettori. Cresciuto all’ombra di un nome importante della musica italiana, Luca Brocherel è il figlio unico di Angela Brambati, la celebre voce femminile dei Ricchi e Poveri. Nato nel 1976 da una relazione intensa – e a tratti burrascosa – con l’albergatore valdostano Marcello Brocherel, Luca non ha mai cercato i riflettori, anzi: ha scelto una strada tutta sua, lontana dai palchi e dalle luci dello showbiz. La storia d’amore tra Angela e Marcello all’epoca fece scalpore, tanto da contribuire a una vera e propria scossa all’interno della band. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

