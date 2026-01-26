Con l’uscita del docufilm The Moment, Charli XCX si propone di segnare una nuova fase artistica, distanziandosi definitivamente dall’era Brat. Il film, ispirato al suo album diventato un fenomeno culturale, rappresenta un momento di riflessione e rinnovamento per l’artista, confermando il suo impegno a evolversi e sperimentare nuove vie nel panorama musicale.

Charli Xcx si lascia definitivamente Brat alle spalle, con l’avvento del docufilm, The Moment, ispirato dall’album trasformatosi in fenomeno culturale. Il mockumentary che sarà nelle sale dal 20 febbraio, segue una versione immaginaria della cantante mentre si prepara a intraprendere il Brat Tour. Diretto da Aidan Zamiri, il film è realizzato utilizzando una combinazione di video reali del tour, intrecciati con scene immaginarie del backstage. In occasione della presentazione in anteprima di The Moment al Sundance Film Festival, Charli ha dichiarato “In questo momento, sono come, come me nel film. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Con l’arrivo del docufilm The Moment, Charlie Xcx vuole lasciarsi definitivamente la Brat Era alle spalle

Leggi anche: The Moment, rilasciato il trailer del film A24 con Charlie XCX che interpreta una pop star in tour

Leggi anche: La brat e il Velvet Underground. Charli Xcx duetta con Cale

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Olimpiadi Milano Cortina 2026: la Fiamma arriva a Trento, giovedì 29 gennaio accensione del braciere in piazza del Duomo; Successo di partecipazione per il Natale a Poggibonsi: i ringraziamenti del Comune; Un altro Carnevale, tutti in maschera sotto lo stesso cielo: Empoli si sta preparando alla prima sfilata; Supermercati svuotati a New York: i cittadini preparano le provviste con l’arrivo del gelo.

Calciomercato, in serata l'arrivo a Elmas di Sulemana e DossenaAlberto Dossena torna a Cagliari con la formula del prestito secco dal Como, club proprietario del cartellino. Il primo rinforzo dal mercato invernale riguarda il reparto difensivo rossoblù, con l'inn ... rainews.it

Supergirl, un breve teaser con Milly Alcock anticipa l'arrivo del primo trailerL’attesa è quasi finita. Un breve teaser ha anticipato l’arrivo del primo trailer del film Supergirl con Milly Alcock, previsto entro la fine della settimana. Nel video della durata di circa 10 ... tg24.sky.it

VIDEO NM - Juventus-Napoli, l’arrivo del pullman degli azzurri all’Allianz Stadium - facebook.com facebook