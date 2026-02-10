Respirare bene per vivere meglio | il potere vitale dell’ossigeno

Ogni giorno, facciamo circa ventimila respiri, ma molti non si rendono conto di quanto sia importante respirare correttamente. Il 40% delle persone non sa davvero come farlo, e questo porta a una riduzione dell’ossigeno nel sangue. La maggior parte di noi non conosce il ruolo fondamentale del diaframma, il muscolo principale che ci permette di respirare bene.

OGNI GIORNO FACCIAMO VENTI MILA RESPIRI l’ossigeno e’ il principale nutriente del corpo umano Il 40% delle persone non sa respirare, con riduzione dell’ossigeno nel loro sangue! Non conosciamo la vitalità del diaframma, principale muscolo respiratorio. Facciamo respiri superficiali, brevi. Non sappiamo respirare, ma è un atto vitale. Con carenza di ossigeno siamo stanchi, privi di energia, di memoria, e si invecchia e degenera prima! OSSIGENO GUIDA NATURALE METABOLISMO Mangiamo 2-3 kg tra cibo solido e liquido. Possiamo resistere alla fame e alla sete circa 8 giorni. Ma senza ossigeno dopo due minuti si muore! Ciascuno di noi ha una domanda di ossigeno tra 350 e 400 litri al giorno. 🔗 Leggi su Lortica.it

