Piazza Italia è stata posta sotto amministrazione giudiziaria. Le autorità sospettano che l’azienda abbia facilitato lo sfruttamento di manodopera, come già accaduto ad altre imprese del settore negli ultimi mesi. Ora si aspettano sviluppi sulla vicenda e possibili interventi per tutelare i lavoratori coinvolti.

Le accuse sono le stesse fatte ad altre aziende di abbigliamento nei mesi scorsi, cioè aver agevolato lo sfruttamento di manodopera Il tribunale di Firenze, su richiesta della procura di Prato, ha messo in amministrazione giudiziaria il marchio di abbigliamento Piazza Italia, con l’accusa di aver agevolato lo sfruttamento di manodopera cinese in aziende che lavorano lungo la sua filiera. Finora provvedimenti di questo tipo erano stati attuati dalla tribunale di Milano, e non c’erano casi noti di altri tribunali che avessero agito in questa direzione, come ora quello di Firenze. L’amministrazione giudiziaria è un provvedimento che consiste nel nominare uno o più funzionari (gli amministratori giudiziari, appunto) incaricati di correggere pratiche illecite all’interno della filiera di un’azienda: il loro controllo sull’azienda dura fino a quando il tribunale non ritiene che le pratiche siano state effettivamente corrette. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Piazza Italia è stata messa in amministrazione giudiziaria

Approfondimenti su Piazza Italia

Il Tribunale di Firenze ha deciso di mettere sotto amministrazione giudiziaria Piazza Italia, una delle catene di abbigliamento più conosciute in Italia.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Piazza Italia

Argomenti discussi: NUORO: COLLEGAMENTO DELLE NUOVE CONDOTTE IN VIA BALLERO; italoamericano.org/ piazza miramare: dove san pedro custodisce la memoria dei migranti – di silvia nittoli; Piazza Italia, cantiere infinito e soldi spesi a go-go: Cambiamo Volpiano inchioda il Comune; Zogno, chiude dopo 64 anni l’Ortofrutta di piazza Italia. Centro storico più povero.

Anche Piazza Italia è stata messa in amministrazione giudiziariaLe accuse sono le stesse fatte ad altre aziende di abbigliamento nei mesi scorsi, cioè aver agevolato lo sfruttamento di manodopera ... ilpost.it

Piazza Italia in amministrazione giudiziaria: Capi prodotti da terzisti che sfruttavanoIl Tribunale di Prevenzione di Firenze ha emesso, su richiesta dell a Procura di Prato un provvedimento di applicazione della misura di prevenzione dell’ Amministrazione giudiziaria nei confronti di P ... ilfattoquotidiano.it

Carnevale a tutto gas! Vi aspettiamo domani alle 14.00 in piazza Italia (Palazzo Comunale) FORUM Culturale APS - Borghetto Santo Spirito facebook