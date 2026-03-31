Retegui Juventus il suo nome è sul taccuino della società Ma per sbloccare la trattativa il calciatore deve fare questo

Il nome di un attaccante della nazionale è stato inserito nel taccuino della Juventus come possibile acquisto. Per portare avanti la trattativa, il calciatore deve completare un'azione specifica. La società sta monitorando la situazione e attende sviluppi concreti prima di procedere con eventuali offerte o accordi. La trattativa rimane aperta fino a ulteriori comunicazioni ufficiali.

Retegui Juventus, il suo nome è sul taccuino della società. Ma per sbloccare la trattativa il centravanti della nazionale deve fare questa cosa. La Juve esplora nuove rotte per potenziare il proprio organico, guardando con interesse verso la Saudi Pro League. Secondo quanto riportato da Tuttosport, uno dei nomi segnati sul taccuino della dirigenza è quello di Mateo Retegui. MERCATO JUVE LIVE Il centravanti ha vissuto un rapporto fatto di alti e bassi con Luciano Spalletti in nazionale, ma resta un profilo monitorato per la sua capacità di finalizzazione. Tuttavia, l’operazione presenta ostacoli complessi: l’attuale ingaggio del calciatore è considerato fuori portata per i parametri del club torinese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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