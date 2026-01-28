Questa sera potrebbe esserci una svolta nell’affare Kolo Muani. La sconfitta degli Spurs in Champions apre le porte a un possibile trasferimento in Juventus. I dirigenti bianconeri stanno lavorando per chiudere la trattativa, che si potrebbe sbloccare proprio nelle prossime ore.

Kolo Muani Juventus, l’eliminazione degli Spurs dalla Champions potrebbe sicuramente facilitare il ritorno del francese in bianconero. Il mercato invernale entra nel vivo e un nome sta infiammando le ultime ore della dirigenza bianconera. L’obiettivo principale per l’attacco è Kolo Muani, L’attaccante francese, classe 1998, è attualmente in forza al Tottenham, ma il suo cartellino è ancora di proprietà del PSG. Dopo la parentesi della scorsa stagione trascorsa proprio a Torino, il giocatore sembra intenzionato a forzare la mano per un ritorno in Italia. Secondo quanto riportato da “Sky Sport”, la trattativa per il ritorno di Kolo Muani alla Juventus potrebbe dipendere strettamente dai risultati europei degli Spurs. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kolo Muani Juventus, l’affare si sblocca stasera? Questa condizione potrebbe facilitare il suo approdo in bianconero. I dettagli

La possibilità di un ritorno di Kolo Muani alla Juventus dipende da specifiche condizioni contrattuali e sportive.

KOLO MUANI JUVENTUS SI FARA' ESUBERO IN ATTACCO! VLAHOVIC SE NE DEVE ANDARE!!

