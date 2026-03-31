Resta in Belgio per cure non si unisce agli allenamenti e il Napoli potrebbe separarlo

Romelu Lukaku si trova ancora in Belgio per sottoporsi a cure mediche e non ha partecipato agli allenamenti con il suo club. La situazione ha attirato l’attenzione dei media, che riportano una possibile separazione tra l’attaccante e il club in seguito alle recenti vicende legate al suo infortunio. La società non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla questione.

2026-03-31 13:52:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio: Romelu Lukaku continua a far parlare nelle ultime ore dopo le polemiche su di lui e sul suo infortunio. Adesso è diventato il suo club, il Napoli che ha rilasciato un comunicato in cui lo afferma non si è iscritto quando avrebbe dovuto e che potrebbero essere adottate misure disciplinari nei suoi confronti. “La SSC Napoli comunica che Romelu Lukaku non ha risposto all’odierna convocazione per la ripresa degli allenamenti. La Società si riserva di decidere se adottare gli opportuni provvedimenti disciplinari, nonché se mantenere il calciatore in squadra a titolo definitivo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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