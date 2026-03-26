Il Napoli ha manifestato chiaramente il suo disappunto nei confronti di Romelu Lukaku, che ha scelto di restare in Belgio per seguire il suo programma di recupero senza aver ottenuto il consenso ufficiale del club. La situazione ha generato tensioni tra le parti, mentre il giocatore ha preferito mantenere la propria decisione di non tornare immediatamente in Italia.

Il Napoli mostra segni evidenti di irritazione nei confronti di Romelu Lukaku, che ha deciso di rimanere in Belgio per continuare il proprio percorso di recupero fisico senza l’approvazione formale della società. Il calciatore non si è presentato al centro di allenamento di Napoli come previsto questa mattina, scegliendo invece di lavorare su una clinica ad Anversa, lo stesso luogo dove è stato curato Kevin De Bruyne. La situazione attuale vede il club predisporre possibili misure disciplinari contro l’attaccante belga, 32enne, che ha già affrontato gravi problemi muscolari dalla pre-stagione di agosto e ha disputato solo 64 minuti in sette apparizioni in questa stagione, segnando un’unica rete. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli in fiamme: Lukaku ignora il club e resta in Belgio

Articoli correlati

Leggi anche: Lukaku resta in Belgio, non hanno gradito né Conte né il Napoli

Lukaku lascia il Belgio: torna a Napoli per allenarsiRomelu Lukaku non sarà a disposizione del Belgio per le prossime amichevoli contro Stati Uniti e Messico.

Contenuti e approfondimenti su Napoli in fiamme Lukaku ignora il club...

Argomenti discussi: Lukaku lascia il ritiro del Belgio: rientro anticipato a Napoli per recuperare la forma.

Napoli, Lukaku resta in Belgio: Napoli irritato con il giocatoreRomelu Lukaku ha fatto sapere al Napoli di voler rimanere in Belgio per la preparazione contro la volontà del club azzurro ... gianlucadimarzio.com

Napoli, Lukaku non rientra a Castel Volturno e resta in Belgio: club irritato dalla scelta del giocatoreNAPOLI – Uno strappo improvviso. E’ quello tra il Napoli e Romelu Lukaku. Si è consumato stamattina, ma le avvisaglie ... msn.com