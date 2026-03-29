Parma clamoroso furto di tele nella Fondazione Magnani Rocca | spariti un Renoir un Matisse e un Cezanne

A Parma si è verificato un furto di tre opere d’arte all’interno della Fondazione Magnani Rocca, situata a Mamiano di Traversetolo. Sono state sottratte una tela di Renoir, una di Matisse e un’altra di Cezanne. La polizia ha avviato le indagini e sono in corso verifiche per individuare i responsabili.

Parma sotto choc per il clamoroso furto di tele preziosi, un Renoir, un Matisse e un Cezanne, dalla Fondazione Magnani Rocca, a Mamiano di Traversetolo. Alcuni giorni fa una banda di ladri, incappucciati, si è introdotta all’interno di Villa Magnani, sede della collezione d’arte, ed è riuscita a sottrarre l’opera. Sul furto indagano i carabinieri. I quadri sottratti sono “Les Poissons” di Pierre-Auguste Renoir, ”Odalisca sulla terrazza” di Matisse e “Natura morta con ciliegie” di Cezanne. La Fondazione Magnani-Rocca è una delle più importanti istituzioni artistiche d’Italia. La Villa dei Capolavori, sede della Fondazione a Mamiano di... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Parma, clamoroso furto di tele nella Fondazione Magnani Rocca: spariti un Renoir, un Matisse e un Cezanne Articoli correlati Parma, rubati quadri di Renoir, Cezanne e Matisse alla Fondazione Magnani RoccaIn provincia di Parma, a Mamiano di Traversetolo, è stato rubato il quadro ‘Les Poissons‘ di Pierre-Auguste Renoir dalla Fondazione Magnani Rocca. Leggi anche: Villa Magnani: rubati Renoir, Cezanne e Matisse, un bottino da milioni Approfondimenti e contenuti su Fondazione Magnani Rocca Renoir rubato dalla fondazione Magnani Rocca: 'Les Poissons' vale milioni di euroUna banda di ladri è riuscita nei giorni scorsi a introdursi all'interno della villa a Mamiano di Traversetolo, nel Parmense, mettendo a segno il furto del celebre dipinto: un capolavoro inestimabile ... msn.com Furto a Parma: sparito il Renoir 'Les Poissons' dalla Fondazione Magnani-RoccaRubato alla Villa dei Capolavori un piccolo capolavoro di Renoir: le autorità indagano sul furto e sul valore storico dell'opera ... notizie.it