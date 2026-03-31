Relazione di fine mandato Lega all' attacco | Propaganda elettorale pagata con i soldi dei lecchesi

Una relazione di fine mandato ha portato all’attacco della Lega, che ha accusato la campagna elettorale di Gattinoni e della sinistra di aver utilizzato fondi pubblici dei lecchesi per scopi propagandistici. Secondo il partito, la comunicazione istituzionale viene spesso manipolata come copertura legale per veicolare messaggi autocelebrativi e promozionali, evidenziando un uso discutibile delle risorse pubbliche a discapito dei cittadini.

Cinzia Bettega, capogruppo Lega in consiglio comunale, accusa l'amministrazione Gattinoni di aver usato fondi pubblici per comunicazione di parte: "75.000 euro, il quadruplo di quanto spese Brivio" La campagna elettorale di Gattinoni e della sinistra con i soldi dei lecchesi non si può tollerare. Con la scusa della comunicazione istituzionale – paravento legale utilizzato sul filo del rasoio – abbiamo visto il trionfo dell'autoelogio, della sfacciata propaganda: il sindaco e i partiti di sinistra si credono i più furbi di tutti e da molti mesi agiscono senza pudore. Mesi fa a Lecco abbiamo visto i manifesti dedicati alla mobilità... 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Relazione di fine mandato, Lega all'attacco: "Propaganda elettorale pagata con i soldi dei lecchesi" Articoli correlati “Dalla crisi alla ripartenza”, ecco la relazione di fine mandato dell’amministrazione FerraraDalla crisi finanziaria da 78 milioni ai conti tornati in positivo e alla ripartenza con 110 milioni di investimenti: è il bilancio di 5 anni di... Leggi anche: Ex calciatori all’attacco sul Fondo di fine carriera: «Vogliamo sapere che fine hanno fatto i nostri soldi» Texas election turns deadly when governor's mistress is held hostage | Full Movie Aggiornamenti e notizie su Relazione di fine mandato Lega... Temi più discussi: Relazione fine mandato; Dalla crisi alla ripartenza, ecco la relazione di fine mandato dell’amministrazione Ferrara; Relazione di fine mandato del sindaco Giuseppe Messina: È stato un onore servire Trecastagni; Presentato il bilancio di fine mandato dell’amministrazione Ferrara. Relazione di fine mandato, Lega all'attacco: Propaganda elettorale pagata con i soldi dei lecchesiCinzia Bettega, capogruppo Lega in consiglio comunale, accusa l'amministrazione Gattinoni di aver usato fondi pubblici per comunicazione di parte: 75.000 euro, il quadruplo di quanto spese Brivio ... leccotoday.it PALOMBARA SABINA – Il sindaco presenta la Relazione di fine mandatoIl sindaco di Palombara Sabina, Onorevole avvocato Alessandro Palombi, con un manifesto pubblico ha invitato la cittadinanza a presenziare domani, sabato 21 marzo 2026 alle ore 11:00, ad un’importante ... tiburno.tv Relazione del Governatore all’assemblea ordinaria dei partecipanti. Si consolida un contesto di elevata incertezza, destinato verosimilmente a protrarsi oltre la fase acuta del conflitto facebook La relazione di apertura è di @renatobrunetta Presidente del @cnel_it che introduce la discussione di oggi sul tema della partecipazione nel ricordo del professor Biagi x.com