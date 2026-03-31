Relazione di fine mandato Lega all' attacco | Propaganda elettorale pagata con i soldi dei lecchesi

Da leccotoday.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una relazione di fine mandato ha portato all’attacco della Lega, che ha accusato la campagna elettorale di Gattinoni e della sinistra di aver utilizzato fondi pubblici dei lecchesi per scopi propagandistici. Secondo il partito, la comunicazione istituzionale viene spesso manipolata come copertura legale per veicolare messaggi autocelebrativi e promozionali, evidenziando un uso discutibile delle risorse pubbliche a discapito dei cittadini.

Cinzia Bettega, capogruppo Lega in consiglio comunale, accusa l'amministrazione Gattinoni di aver usato fondi pubblici per comunicazione di parte: "75.000 euro, il quadruplo di quanto spese Brivio" La campagna elettorale di Gattinoni e della sinistra con i soldi dei lecchesi non si può tollerare. Con la scusa della comunicazione istituzionale – paravento legale utilizzato sul filo del rasoio – abbiamo visto il trionfo dell'autoelogio, della sfacciata propaganda: il sindaco e i partiti di sinistra si credono i più furbi di tutti e da molti mesi agiscono senza pudore. Mesi fa a Lecco abbiamo visto i manifesti dedicati alla mobilità... 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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