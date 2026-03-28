Dopo cinque anni di gestione, l’amministrazione Ferrara ha presentato la relazione di fine mandato. Durante questo periodo, i conti sono passati da una perdita di 78 milioni a un saldo positivo, con un incremento degli investimenti fino a 110 milioni di euro. La relazione riassume i principali risultati raggiunti tra crisi e ripresa economica.

Dalla crisi finanziaria da 78 milioni ai conti tornati in positivo e alla ripartenza con 110 milioni di investimenti: è il bilancio di 5 anni di amministrazione Ferrara a Chieti. Nella mattinata di sabato 28 marzo il sindaco Diego Ferrara e la giunta hanno presentato, in un incontro pubblico aperto alla città a Palazzo Veneziani, il bilancio di mandato 2020–2026. “Quando ci siamo insediati, Chieti era allo stremo. Non servivano parole, serviva qualcuno disposto a prendersene cura senza voltarsi dall’altra parte –ricorda il sindaco Diego Ferrara -. Per quarantacinque anni ho fatto il medico: ho imparato che la prima cosa da fare, quando prendi in carico un paziente, è guardare in faccia la diagnosi, anche quando fa paura. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - “Dalla crisi alla ripartenza”, ecco la relazione di fine mandato dell’amministrazione Ferrara

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