Regolamento Verde a Napoli i comitati | Con un blitz ok a chioschi ed eventi a pagamento nei parchi

A Napoli, i comitati si scagliano contro il nuovo regolamento del Verde, accusando la presenza di due emendamenti approvati all'ultimo momento che, secondo loro, trasformano parchi e giardini in spazi dedicati a eventi a pagamento e attività commerciali. La questione riguarda la gestione e l’utilizzo pubblico di aree verdi, con le associazioni che contestano la modifica delle norme in modo rapido e senza un confronto pubblico adeguato.

Tempo di lettura: 3 minuti Regolamento del Verde, l’accusa dei comitati: “Due emendamenti last minute trasformano parchi e giardini in eventifici e spazi commerciabili”. A gridare al “ blitz in consiglio comunale” è la Comunità dei Parchi Pubblici di Napoli, rete ecologista dove sono presenti varie sigle: P arco Sociale Ventaglieri, Damm, Lo Sgarrupato, Spartak San Gennaro, Scugnizzo Liberato, Centro “Stelle sulla Terra”, Parco San Gennaro, Collettivo Parco Viviani, Giardino Liberato di Materdei, Comitato San Martino, Rete Sociale Nobox – Diritto alla Città, Nessuno Escluso onlus. Nel mirino c’è il Regolamento del Verde, nella sua versione definitiva, approvata il 26 marzo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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LECCO - Nel segno della partecipazione, via libera al nuovo regolamento del verde https://lecconotizie.com/societa/lecco-societa/lecco-nel-segno-della-partecipazione-via-libera-al-nuovo-regolamento-del-verde/ - facebook.com facebook

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