Regolamento del verde | stop a fumo e bevande alcoliche nei parchi

Il nuovo regolamento del verde urbano di Pordenone vieta il fumo e il consumo di bevande alcoliche nei parchi pubblici. Questa misura mira a tutelare il patrimonio verde e a favorire un ambiente più pulito e sostenibile. L'obiettivo è promuovere un utilizzo responsabile degli spazi verdi, contribuendo alla qualità della vita e alla tutela dell’ambiente cittadino.

Divieto di fumo e consumo di alcol nei parchi. È quanto è stato stabilito dal regolamento del verde urbano: un provvedimento per tutelare il patrimonio verde e allo stesso tempo vuole allo stesso tempo promuovere uno sviluppo sempre più sostenibile della città di Pordenone. Il lavoro è stato mostrato in commissione dall'amministrazione comunale in attesa e che venga approvato in consiglio comunale nella giornata di lunedì 26 gennaio. Uno strumento - che fino ad oggi non esisteva - che potrà essere utilizzato per valorizzare il verde urbano di Pordenone. Il nuovo regolamento si serve delle più moderne tecniche operative di progettazione, realizzazione e gestione del verde pubblico.

