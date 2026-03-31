Elena Chiorino ha annunciato le sue dimissioni da assessore regionale, comunicandolo al presidente della regione. La decisione è definitiva e sarà portata a termine nei prossimi giorni. La politica regionale si prepara a un nuovo assetto con questa uscita ufficiale dall'esecutivo. La decisione di Chiorino viene definita come un passo indietro, senza ulteriori dettagli sui motivi.

Travolta dalla bufera dopo il "caso Delmastro", l'esponente di Fdi che già aveva lasciato la vicepresidenza della Regione Piemonte, lascia anche la Giunta regionale. Il Pd: "Atto dovuto per la tutela delle istituzioni" "Ho comunicato al presidente Alberto Cirio la decisione di rassegnare le mie dimissioni irrevocabili". Con queste parole Elena Chiorino, ormai ex vicepresidente della Regione Piemonte, nella serata di ieri, lunedì 30 marzo, ha annunciato le sue dimissioni in una nota stampa. "È una scelta che assumo per senso di responsabilità e per il bene della Regione Piemonte, della maggioranza di centrodestra e del mio partito, Fratelli d'Italia - si legge nella nota con cui Chiorino annuncia le dimissioni -. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Regione, Elena Chiorino si dimette anche da assessore: "Passo indietro a testa alta"

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