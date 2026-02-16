Maltempo in Campania sopralluoghi effettuati dalla Regione anche in Cilento | parla l' assessora

L’assessora della Regione Campania ha spiegato che i sopralluoghi in Cilento sono stati necessari a causa delle forti piogge che hanno causato allagamenti e danni alle strade. La Regione ha inviato squadre del Genio Civile e della Protezione Civile per valutare i danni e aiutare i Comuni a intervenire rapidamente. Durante le visite sul territorio, sono stati individuati alcune zone a rischio frane e alluvioni improvvise. La Regione ha già avviato interventi di messa in sicurezza in alcune aree colpite.

L'assessora Zabatta: "Abbiamo garantito anche sostegno finanziario alle amministrazioni locali per assicurare la sistemazione alberghiera degli sfollati" "Sono numerosi i sopralluoghi effettuati dalla Regione Campania attraverso il Genio Civile e la Protezione Civile regionale per supportare i Comuni nel fronteggiare le criticità determinate dagli ultimi eventi meteorologici. I tecnici regionali hanno effettuato verifiche tecniche a Castellammare di Stabia, dove una frana, in via Vena della Fossa, ha interessato il piazzale e le strutture di recinzione perimetrali di un edificio; a Marano di Napoli dove ha ceduto un muro di contenimento nel centro storico determinando sgomberi; a Bacoli e Monte di Procida in area flegrea; a Castelvolturno e a Giugliano dove si sono determinate esondazioni alla foce del fiume dovute anche alle forti mareggiate che hanno compresso il flusso di uscita delle acque; nonché in cinque comuni del Cilento (Pollica, Casalvelino, Vibonati - frazione di Villammare, Sapri e Pisciotta)".