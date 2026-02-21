Terremoto di magnitudo 4,5 in Campania nella notte Zona del Cilento epicentro a pochi chilometri dal paese in cui fu girato Benvenuti al sud

Un terremoto di magnitudo 4,5 si è verificato nella notte in Campania, colpendo la zona del Cilento. La scossa si è avvertita alle 1:28, con l’epicentro a due chilometri da Montecorice, un piccolo comune di circa 2.500 abitanti. Le case e le strade hanno tremato forte, spaventando residenti e turisti. Nessuna vittima è stata segnalata finora, ma alcune strutture hanno subito danni. La gente si sta ancora riprendendo dall’evento sismico.

All'1,28 la forte scossa. Magnitudo 4,5 con epicentro a due chilometri da Montecorice, paesino di circa 2500 abitanti nel Cilento. A quattro chilometri da Castellabate, il paese in cui fu girato il film "Benvenuti al sud". A breve distanza dal mar Tirreno, a undici chilometri da Agropoli, diciannove da Salento e cinquantuno da Salerno. (immagine: tratta da ingv.it)