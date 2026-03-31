Reggina in panchina | l’equilibrio del girone decide il destino
Nella trentesima giornata di Serie D, la Reggina non scende in campo e rimane a guardare i risultati delle squadre in lotta per la promozione. La partita delle concorrenti si svolge giovedì alle 15, mentre la squadra osserva da fuori, consapevole che l’esito di queste sfide potrebbe influenzare il suo posizionamento in classifica.
La Reggina affronta la trentesima giornata di Serie D come spettatrice, con lo sguardo puntato sui risultati delle dirette concorrenti in programma giovedì alle 15. In questo turno anticipato per le festività pasquali, l’obiettivo amaranto è recuperare terreno sulle squadre che precedono in classifica sfruttando gli errori altrui. L’ambiente dello Stretto osserva con attenzione gli scontri della giornata: Nissa contro Gela, Athletic Palermo contro Gelbison e Savoia contro Messina. Ogni risultato inatteso nelle altre sfide potrebbe riaccendere le speranze di promozione o mantenere aperta una via di salvezza fino al termine del campionato. L’equilibrio instabile del girone calabrese. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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