Champions League l’ultima giornata del girone minuto per minuto | si decide il destino di Inter Napoli Juve e Atalanta – La classifica live

Questa sera si gioca l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Le squadre italiane, tra cui Inter, Napoli, Juve e Atalanta, sono ancora in corsa per qualificarsi o per evitare l’eliminazione. La tensione è alta e ogni risultato può cambiare tutto. Seguiamo minuto per minuto quello che succede sui campi e come si evolvono le posizioni in classifica.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Olivera; Vergara, Elmas; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte. A disposizione: Contini, Spinelli, Gutierrez, Lukaku, Beukema, De Chiara, Garofalo. CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Chalobah, Fofana, Cucurella; James, Caicedo; Palmer, Enzo Fernandez, Neto; Joao Pedro. Allenatore: Liam Rosenior. A disposizione: Jorgensen, Merrick, Badiashile, Delap, Palmer, Gittens, Hato, Chalobah, George, Acheampong, Guiu, Garnacho. A 90 minuti dal termine della League Phase, Arsenal e Bayern Monaco sono le uniche due squadre certe al 100% di essere tra le migliori 8.

