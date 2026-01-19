L' Università Mediterranea aderisce al progetto Unicore e accoglie studenti rifugiati

L'Università Mediterranea partecipa al progetto Unicore, promosso dall'UNHCR, che permette agli studenti rifugiati di proseguire gli studi magistrali presso università italiane. Dal 2019, questa iniziativa mira a favorire l'inclusione e il supporto educativo per coloro che hanno dovuto affrontare situazioni di crisi, offrendo nuove opportunità di formazione e integrazione nel contesto accademico italiano.

Nel bando di candidatura per l'edizione Unicore 7.0 sono state predisposte due borse di studio per studentesse e una borsa di studio per studenti Nel 2025 sono 45 gli atenei italiani che hanno aderito al progetto. Unicore rappresenta un'opportunità concreta per costruire il futuro di giovani che vivono in territori segnati da crisi, offrendo loro sicurezza e prospettive. L'Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, attraverso l'ufficio alle relazioni internazionali e il coordinamento della delegata alle politiche umanitarie e di cooperazione internazionale, aderisce al programma già da due edizioni e si prepara ad avviare le procedure per l'edizione Unicore 8.

