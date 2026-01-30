Giulio Regeni i genitori attaccano il Governo Meloni | Italia amica dell' Egitto tanto da perdere la dignità

I genitori di Giulio Regeni tornano a puntare il dito contro il Governo Meloni. Durante la trasmissione Propaganda Live, hanno mostrato il documentario sul caso e hanno accusato l’Italia di aver perso dignità nel rapporto con l’Egitto. “Siamo indignati, ci sembra che l’Italia sia diventata troppo amica dell’Egitto,” ha detto la madre di Giulio. Intanto, la Corte Costituzionale ha deciso di riaprire il processo, dando speranza ai genitori di ottenere giustizia.

A "Propaganda Live" ospiti i genitori di Giulio Regeni per commentare la decisione della Consulta che permette la ripresa del processo. Nel decennale della morte del figlio, i Regeni rilanciano la richiesta di verità, presentano il documentario "Tutto il male del mondo" e criticano i rapporti tra Italia ed Egitto. Giulio Regeni, i genitori a "Propaganda Live" A dieci anni dall'uccisione di Giulio Regeni, la ricerca di verità e giustizia compie un nuovo, delicato passo in avanti. Ospiti a "Propaganda Live", i genitori Paola Deffendi e Claudio Regeni hanato la decisione della Corte costituzionale che potrebbe rimettere in moto il processo per la morte del ricercatore friulano, sequestrato, torturato e ucciso al Cairo nel 2016.

