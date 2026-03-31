Dal 2 aprile è possibile presentare le domande per il reddito di reinserimento in Toscana, che prevede un assegno mensile di 500 euro. La misura prevede inoltre controlli specifici volti a prevenire eventuali truffe. La denominazione scelta non include il termine

FIRENZE – Non lo hanno voluto chiamare reddito di cittadinanza anche per non rievocare Di Maio e la sua esultanza, una sera a Palazzo Chigi, per aver “abolito la povertà”. Ma è comunque una richiesta dei Cinque Stelle per far parte dell’alleanza che sostiene la giunta di Eugenio Giani in Toscana. Si chiamerà “reddito di reinserimento lavorativo”. Via alle domande dal 2 aprile 2026. L’iniziativa è finanziata con 23 milioni di euro, per dare un assegno di 500 euro mensili per nove mesi ai disoccupati con Isee inferiore a 15mila euro che non possono più percepire sussidi di disoccupazione. La domanda potrà essere presentata sul sito della Regione Toscana, oppure presso i Centri per l’impiego. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Reddito di reinserimento in Toscana: dal 2 aprile le domande. Assegno mensile di 500 euro. E controlli “anti truffa”

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