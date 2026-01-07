Regione Toscana | reddito di reinserimento via al provvedimento che darà 500 euro al mese La soglia Isee
La Regione Toscana sta valutando l’introduzione del reddito di reinserimento, una misura di politica attiva del lavoro che prevede un sostegno di 500 euro mensili. Con un finanziamento di 23 milioni di euro, il provvedimento è attualmente all’esame del Consiglio regionale e rappresenta un passo importante verso la sua approvazione definitiva. La proposta include limiti di ISEE e obiettivi di reinserimento lavorativo.
È all'esame del Consiglio regionale della Regione Toscana il reddito di reinserimento lavorativo, la nuova misura di politica attiva del lavoro finanziata con 23 milioni di euro e presentata oggi in commissione Sviluppo economico e rurale, primo passaggio dell'iter istituzionale che dovrà portare all'approvazione definitiva in Aula. Il provvedimento, inserito nel bilancio regionale come misura sperimentale, è stato illustrato dall'assessore regionale al Lavoro Alberto Lenzi e dalla direttrice di Arti, Simonetta Cannoni. Nelle prossime settimane la commissione è chiamata a elaborare un atto di indirizzo o una proposta di risoluzione, passaggio propedeutico alla discussione e al voto del Consiglio regionale. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
