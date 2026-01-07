Regione Toscana | reddito di reinserimento via al provvedimento che darà 500 euro al mese La soglia Isee

La Regione Toscana sta valutando l’introduzione del reddito di reinserimento, una misura di politica attiva del lavoro che prevede un sostegno di 500 euro mensili. Con un finanziamento di 23 milioni di euro, il provvedimento è attualmente all’esame del Consiglio regionale e rappresenta un passo importante verso la sua approvazione definitiva. La proposta include limiti di ISEE e obiettivi di reinserimento lavorativo.

