Reddito di Libertà nuovi fondi per il 2026 | chi può ottenere l’assegno da 500 euro e come fare domanda

Il Reddito di Libertà, sostegno destinato alle donne vittime di violenza in difficoltà economiche, riceve nuove risorse per il 2026. Questa misura offre un contributo di 500 euro e si rivolge a chi si trova in condizioni di disagio. Di seguito, si approfondiscono i requisiti e le modalità per presentare la domanda, fornendo informazioni utili per chi ne ha diritto.

Il Reddito di Libertà, contributo economico destinato alle donne vittime di violenza in condizioni di disagio economico, sarà alimentato da nuove risorse. Con la Legge di bilancio il Governo ha rifinanziato il Fondo delle pari opportunità, portando la dotazione complessiva a 16,5 milioni di euro per il 2026, 16 milioni per il 2027 e 12 milioni a partire dal 2028. Si tratta di fondi che si aggiungono a quelli già stanziati nel 2025 e che consentiranno di riattivare in modo strutturale una misura pensata per favorire l'autonomia e l'emancipazione delle donne che intraprendono un percorso di fuoriuscita dalla violenza.

