Di Maria ha elogiato Mastantuono, sottolineando la sua superiorità in talento e bravura. Nell’intervista, il fantasista argentino del Rosario Central ha anche parlato di Nico Paz e del suo possibile futuro al Real Madrid, offrendo spunti sul panorama calcistico argentino e internazionale. Un’occasione per conoscere meglio le opinioni di un giocatore di grande esperienza e il contesto in cui si muovono giovani promesse come Paz.

Baturina, che retroscena! Prima del Como era stato un obiettivo di quella big di Serie A! Mercato Juve: chi sarà il nuovo attaccante? Non solo Kolo Muani, spunta una suggestione a sorpresa. Tutti i nomi in lista Iezzo a CagliariNews24: «Pisacane, Chivu e Cuesta, finalmente si sta cambiando rotta in Serie A! C’è una cosa che può far bene alla Nazionale» Infortunio Neres, svelati i tempi di recupero dopo l’operazione: ecco quando Conte potrà contare nuovamente su di lui! Rocchi furioso con Mariani e Doveri dopo Juve Napoli! Cosa è successo all’Allianz Stadium, il retroscena del CorSport Mercato Juve: chi sarà il nuovo attaccante? Non solo Kolo Muani, spunta una suggestione a sorpresa. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Di Maria incorona Mastantuono: «È molto più talentuoso e più bravo di me! Anche Nico Paz è da Real Madrid? Rispondo così»

Approfondimenti su DiMaria Mastantuono

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su DiMaria Mastantuono

Di Maria: Mastantuono ha più talento di me. Nico Paz? E' da Real Madrid, ma ha fatto bene a rimanere a Como. Mbappé il migliore al mondoEl Fideo parla ad As e tra aneddoti e uno sguardo ai talenti di oggi: promossi Mastantuono e Nico Paz. msn.com

MA COME GIOCA MARTIN BATURINA Nelle ultime 5 partite, il centrocampista si è preso in mano il Como. È passato da giocare poco a diventare quasi un primo slot al fantacalcio. Situazione un po’ diversa per Nico Paz che dopo un inizio da top play - facebook.com facebook

I voti di #ComoTorino: Nico Paz come Paleari e #Douvikas come #Baturina! Coco choc, Adams più di Vlasic x.com