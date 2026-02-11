Iran Netanyahu negli Usa | vedrà Rubio alle 15 poi incontro con Trump

Netanyahu si trova negli Stati Uniti e oggi ha in agenda due incontri importanti. Alle 15 italiane, il premier israeliano vedrà il senatore Rubio, mentre più tardi, in serata, incontrerà il presidente Trump. Sono momenti di grande attenzione politica, con l’attenzione puntata sulle strategie di Israele e gli sviluppi nella regione.

(Adnkronos) – Il premier israeliano Benjamin Netanyahu incontrerà alle 9 del mattino locali (le 15 italiane di oggi, mercoledì 11 febbraio) il segretario di Stato americano Marco Rubio, secondo quanto riferito dal Dipartimento di Stato. Il colloquio si terrà alla Blair House, due ore prima dell'incontro previsto alla Casa Bianca tra Netanyahu e il presidente .

