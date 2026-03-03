Re Carlo allontana le nipoti Beatrice ed Eugenia | gelo a Buckingham Palace

Re Carlo ha deciso di escludere le nipoti Beatrice ed Eugenia dagli eventi ufficiali a Buckingham Palace. La misura, presa per proteggere l’immagine della Corona, ha creato tensioni all’interno della famiglia reale. Le due principesse non sono state invitate alle cerimonie pubbliche recenti, segnando un allontanamento rispetto alle consuete apparizioni ufficiali. La decisione ha attirato l’attenzione dei media e alimentato le voci sulle tensioni familiari.

Il sovrano esclude le nipoti dagli eventi ufficiali per proteggere la Corona dalle ombre dello scandalo Epstein L'aria tra le. L'aria tra le mura di Buckingham Palace non è mai stata così pesante. Re Carlo III ha scelto di tracciare una linea netta tra la Corona e le figlie del Principe Andrea, escludendo ufficialmente Beatrice ed Eugenia di York dai grandi eventi pubblici. Non vedremo più le due sorelle sorridere dalle carrozze del Royal Ascot né sfilare con eleganza durante il celebre Trooping the Colour. Questa scelta segna un punto di rottura profondo che spinge le principesse ai margini della vita monarchica. Le disposizioni del sovrano colpiscono i momenti più simbolici del calendario britannico, vietando alle nipoti l'accesso al Royal Box di Wimbledon e ai prestigiosi Garden Party.