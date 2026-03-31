Re Carlo, Harry e Meghan Markle si sono autoinvitati a Sandringham, ma il sovrano ha risposto con una decisione che riflette la volontà di evitare ulteriori tensioni all’interno della famiglia reale. La scelta del re è stata presa considerando le implicazioni di una presenza che potrebbe complicare la situazione. La risposta ufficiale è arrivata in tempi brevi, senza ulteriori dettagli sulla conversazione.

Re Carlo non vuole aggiungere problemi a una situazione così delicata per la Monarchia e ha preso una decisione che come padre e come nonno gli sarà costata molto. Ma è stato inflessibile nei confronti di Harry e Meghan Markle che si sono autoinvitati a Sandringham quest’estate. Harry e Meghan Markle s’impongono a Re Carlo. Stando a fonti vicine ai Sussex, Harry avrebbe insistito per essere invitato da suo padre Carlo il prossimo luglio a Sandringham. Il Duca vorrebbe ricucire lo strappo con la sua famiglia, per questo vorrebbe organizzare un breve soggiorno nella tenuta del Re, insieme a Meghan Markl e e ai figli, Archie e Lilibet. Approfittando del viaggio in Gran Bretagna, vorrebbe ritagliarsi qualche giorno col padre per poter trascorrere del tempo con lui e magari risolvere definitivamente i contrasti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo, Harry e Meghan Markle si autoinvitano a Sandringham: lui risponde così

Articoli correlati

Leggi anche: Meghan Markle, Re Carlo si rifiuta di vedere Harry: “Non vuole apparire debole”

Meghan Markle minaccia Harry. Lui in lacrime a LondraHarry è a Londra solo e chiamato a testimoniare in Tribunale nella causa contro alcuni editori britannici è quasi scoppiato a piangere...

Tutti gli aggiornamenti

Discussioni sull' argomento Re Carlo ha finalmente rivelato come si sente davvero riguardo ad Harry e Meghan; Harry torna a casa con i figli per le vacanze? Re Carlo più morbido; Harry d'Inghilterra chiede a re Carlo di invitarlo a Sandringham con i figli per le vacanze estive. Ma a Palazzo non si fidano più; Re Carlo III ha una nuova assistente già ai ferri corti con Harry.

Re Carlo, Meghan Markle sfrutta la figlia e Harry fa intervenire l’avvocatoRe Carlo tace su quanto sta accadendo tra Harry e Meghan Markle. Lei sfrutta Lilibet per farsi pubblicità e lui va dall’avvocato. dilei.it

Meghan Markle ha un nuovo anello, la cui particolarità sta nell’enorme diamante a pera incastonato. Il suo valore Decisamente da capogiro. facebook

MEGHAN SI METTE 'IN VENDITA' – COME UN’INFLUENCER QUALSIASI, L’EX ATTRICE PASSA ALL'INCASSO ... x.com