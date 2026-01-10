Meghan Markle Re Carlo si rifiuta di vedere Harry | Non vuole apparire debole

Recenti dichiarazioni rivelano che Re Carlo si rifiuta di incontrare Harry, temendo di sembrare debole. Meghan Markle ha contribuito a questa distanza, mantenendo i rispettivi rapporti separati. Il Principe è atteso a Londra, ma l’incontro con il padre appare improbabile. La situazione evidenzia le tensioni all’interno della famiglia reale britannica, influenzate da dinamiche personali e strategiche.

Meghan Markle ce l’ha fatta a tenere lontani Re Carlo e Harry. Il Principe deve tornare a Londra a breve, ma il Sovrano non vuole incontrare il figlio, perché teme di apparire “debole e sciocco”. Meghan Markle, la strategia per la separazione definitiva. Meghan Markle non si sta più intromettendo nel rapporto tra Harry e suo padre Carlo. Apparentemente la Duchessa del Sussex mantiene un atteggiamento distaccato e permette al marito di fare come crede per riconciliarsi con la sua figlia. Ma stando ai ben informati non è così. Meghan sta seguendo una sua specifica strategia. Ha capito che opporsi apertamente a un’eventuale reunion tra Harry e Re Carlo sarebbe controproducente, sia perché irriterebbe il marito sia perché la sua immagine sarebbe compromessa agli occhi dell’opinione pubblica. 🔗 Leggi su Dilei.it

