meghan markle minaccia harry lui in lacrime a londra

Harry si trova a Londra per testimoniare in tribunale nella causa contro alcuni editori britannici. Durante l'udienza, il duca ha mostrato segnali di emozione, in particolare mentre difendeva Meghan Markle, anche dopo aver avuto un acceso confronto con lei prima della partenza. La situazione evidenzia le tensioni e le sfide personali e pubbliche che coinvolgono la coppia.

Harry è a Londra solo e chiamato a testimoniare in Tribunale nella causa contro alcuni editori britannici è quasi scoppiato a piangere nel difendere sua moglie Meghan Markle, nonostante prima di partire gli abbia urlato contro. Meghan Markle, Harry sempre più in crisi e in lacrime. Harry sarebbe sempre più in crisi, anche se in pubblico cerca di nascondere il suo disagio. Ma, stando a una fonte americana, il suo comportamento in Aula denota un momento di profonda stanchezza in cui l’emotività ha preso il sopravvento. Harry si sente spaesato e isolato. Non ha più punti di riferimento saldi nella sua vita, se non Meghan Markle. 🔗 Leggi su Dilei.it

Harry a Londra ritrova il sorriso e non sente la mancanza di Meghan MarkleHarry si trova di nuovo a Londra, dove ha partecipato a un'udienza legale contro gli editori di Sun e Mirror.

Principe Harry in lacrime in Tribunale per Meghan Markle, "Hanno reso la sua vita un inferno assoluto"Il principe Harry si è presentato in tribunale, visibilmente emozionato, per testimoniare sul trattamento riservato a Meghan Markle e sulle pressioni dei tabloid.

