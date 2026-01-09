WWE | Raw torna al Madison Square Garden

La WWE Raw tornerà al Madison Square Garden, uno dei luoghi più iconici per gli eventi di wrestling. In un momento di grande popolarità, la federazione continua a offrire spettacoli coinvolgenti per i suoi fan. Il ritorno all’arena storica rappresenta un’occasione speciale in vista di WrestleMania, consolidando il legame tra la WWE e la tradizione dello sport-entertainment. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di wrestling.

La WWE, si sa, sta vivendo un momento d’oro per quanto riguarda il pubblico nelle arene, ed in piena Road To WrestleMania, non poteva farsi mancare, il ritorno all’arena più famosa del mondo. Madison Square Garden, una garanzia. La WWE ha annunciato che tornerà al Madison Square Garden per una puntata di RAW il 30 marzo. Il 17 novembre 2025 è stata l’ultima volta che la WWE ha tenuto RAW al MSG ed ha incluso, l’ultima apparizione di John Cena in quella sede. #WWERAW returns to Madison Square Garden on March 30th pic.twitter.comDeKvThXSlH — Cory of Bodyslam.net (@CoryHays407) January 8, 2026. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

