Secondo un rapporto dell'Anvur, le università telematiche hanno registrato un aumento del 158,6% degli iscritti negli ultimi sei anni, passando da circa il 7% a circa il 15% del totale degli studenti universitari italiani. Questo incremento le ha rese il principale motore di crescita del sistema universitario nel paese.

“Le università telematiche sono il principale motore di crescita del sistema universitario italiano. In sei anni hanno raggiunto +158,6% iscritti (quota sul totale studenti: da circa 7% a 15%). Sono quindi passate da fenomeno marginale a componente strutturale del sistema”. È quanto emerge dal Rapporto Anvur 2026 sul sistema della formazione superiore e della ricerca. “La scelta non dipende dalla mancanza di università tradizionali: quasi quattro studenti su cinque avrebbero un ateneo in presenza entro 60 minuti Le motivazioni principali sono: lavoro e conciliazione studio-vita, flessibilità organizzativa, costi e accessibilità. Le telematiche rispondono quindi a domanda ‘non tradizionale’, soprattutto di studenti lavoratori o adulti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Rapporto Anvur, università telematiche principale motore del sistema: in 6 anni +158,6% di iscritti

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L'ultimo rapporto Anvur, nei suoi highlights, somiglia a un documento di propaganda. Dai grafici interni si capisce comunque che l'unica cosa che cresce post-Covid sono gli atenei telematici, macchine da soldi e di distruzione dell'università. anvur.it/it/novita-e x.com