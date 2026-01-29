Università telematiche rapporto Censis-United | senza l’online il 45,1% degli studenti non si sarebbe mai laureato

Un rapporto del Censis e United rivela che il 45,1% dei laureati online non avrebbe mai raggiunto la laurea senza la possibilità di studiare da casa. Questa percentuale dimostra come l’università telematica abbia aperto opportunità che prima sembravano impossibili per molti studenti, specialmente per chi lavorava o aveva difficoltà a frequentare le lezioni in presenza. La ricerca mette in evidenza il ruolo fondamentale dell’online nel percorso di studio di tanti giovani italiani.

Il rapporto Censis-United svela che il 45,1% dei laureati telematici non avrebbe conseguito il titolo senza l’online. Scelte principalmente per conciliare studio e lavoro (73,7%), le università digitali soddisfano il 93,4% degli iscritti e si rivelano utili per l’occupazione nel 79% dei casi, riducendo il divario formativo italiano. L’Italia ha fame di laureati, eppure il sistema tradizionale da solo sembra faticare a colmare il divario. Esiste però una fetta consistente di popolazione che riesce ad arrivare al titolo accademico solo grazie alla flessibilità della rete. Il dato che emerge dal rapporto Censis-United sulla didattica digitale è rilevante: senza le università telematiche, il 45,1% dei dottori che hanno frequentato i sette atenei del gruppo United non avrebbe mai conseguito la laurea.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

