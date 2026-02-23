Università iscritti in crescita del 19% in dieci anni | Nord locomotiva Sud in affanno mentre le telematiche esplodono oltre il 460%

L’aumento delle iscrizioni universitarie, causato dall’interesse crescente per le formule online, ha portato a oltre 2,3 milioni di studenti iscritti in Italia. La Lombardia e l’Emilia-Romagna guidano questa crescita, mentre il Sud fatica a restare al passo. Negli ultimi dieci anni, le iscrizioni sono salite del 19%, con le università telematiche che registrano un’impennata superiore al 460%. La differenza tra Nord e Sud si fa sempre più evidente.

Gli iscritti alle università italiane sono aumentati del 19% nell’ultimo decennio. Un dato che, letto in superficie, racconta un sistema in salute, capace di attrarre oltre 2,3 milioni di studenti e di consolidare il ruolo strategico dell’istruzione terziaria. Ma dietro la media nazionale si nasconde una crescita disomogenea, con un’Italia accademica che corre a due velocità e un fenomeno, quello degli atenei telematici, che sta ridisegnando gli equilibri. Secondo il quinto rapporto dell’Osservatorio Mheo, l’espansione non ha interessato in modo uniforme territori e tipologie di ateneo. Gli atenei statali registrano un incremento del 30,9% rispetto al 2015, mentre quelli non statali segnano un +18,9%. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

