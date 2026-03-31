Rapita in Iraq la giornalista Usa Shelly Kittleson Chi è e cosa faceva a Baghdad

Una giornalista statunitense è stata rapita oggi a Baghdad, secondo quanto comunicato dal ministero dell’Interno locale. La donna si occupava di notizie e si trovava nella capitale irachena al momento del rapimento. Non sono stati diffusi dettagli su come sia avvenuto il fatto o su eventuali responsabili. La polizia sta investigando sull’accaduto.

Una giornalista americana di nome Shelly Kittleson è stata rapita oggi a Baghdad. Lo ha fatto sapere il ministero dell’Interno di Baghdad. «Le forze di sicurezza hanno lanciato immediatamente un’operazione per catturare i criminali», fa sapere il governo. Avrebbero quindi rintracciato una macchina su cui i rapitori si davano alla fuga. Una di queste si è capovolta, e uno dei malviventi è stato arrestato. Nessuna traccia però della giornalista, portata via evidentemente in altro modo o su altro veicolo. Fonti locali sentite citate dalla testata The New Region riportano che la donna sarebbe stata rapita nei pressi di un hotel su al-Saadoun street da una banda non identificata. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Leggi anche: Iraq, rapita a Baghdad la giornalista americana Shelly Kittleson Shelly Kittleson, chi è la giornalista Usa rapita a Baghdad: collabora con media italiani. L'agguato in centro, fermato un ?sospettoSarebbe stata liberata dopo poche ore Shelly Kittleson, la giornalista americana rapita nel centro di Baghdad in Iraq. Contenuti utili per approfondire su Usa Shelly Kittleson Discussioni sull' argomento Guerra in Medioriente: notizie del 31 marzo 2026. Iraq, rapita e liberata la giornalista americana Shelly Kittleson: collabora con diversi media italiani. Fermato un sospettoSarebbe stata liberata dopo poche ore Shelly Kittleson, la giornalista americana rapita nel centro di Baghdad in Iraq. Le autorità ... msn.com Baghdad, rapita la giornalista americana Shelly Kittleson: lavora anche per giornali italianiLa giornalista americana Shelly Kittleson è stata rapita martedì nella capitale irachena da uomini armati non identificati, secondo quanto confermato da fonti della sicurezza irachena. globalist.it