Shelly Kittleson chi è la giornalista Usa rapita a Baghdad | collabora con media italiani L' agguato in centro fermato un ?sospetto

Shelly Kittleson, giornalista americana, è stata rapita nel centro di Baghdad. La notizia è stata confermata dal Ministero dell'Interno iracheno tramite un comunicato ufficiale. La giornalista collabora con diversi media italiani e l'agguato si è verificato in una zona affollata della capitale irachena. Un sospetto è stato fermato dalle autorità locali.

Si chiama Shelly Kittleson la giornalista americana rapita nel centro di Baghdad in Iraq. A confermarlo è il Ministero dell'Interno iracheno in un comunicato ufficiale. Le autorità hanno dichiarato che uomini armati hanno intercettato il veicolo su cui viaggiava la donna in pieno giorno, su una strada trafficata, l'hanno prelevata con la forza e si sono dati alla fuga. Kittleson, che ha collaborato con testate come BBC, Politico e Foreign Policy, sarebbe stata prelevata nei pressi dell'Hotel Palestine in via Al-Saadoun. L'incidente e l'arresto «Le forze di sicurezza hanno immediatamente avviato un'operazione per... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Shelly Kittleson, chi è la giornalista Usa rapita a Baghdad: collabora con media italiani. L'agguato in centro, fermato un ?sospetto Articoli correlati Giornalista americana rapita a Baghdad. Shelly Kittleson scrive anche per i media italiani. Trovata l’auto e arrestato un sospettoRoma, 31 marzo 2026 - Una giornalista americana - Shelly Kittleson - è stata rapita a Baghdad da un gruppo armato. Rapita in Iraq una giornalista americana, collabora anche con media italiani. Pakistan e Cina: ecco i 5 punti per i negoziati di paceSecondo il Wsj Trump sarebbe disponibile a porre fine alla guerra anche senza la riapertura dello stretto. Tutti gli aggiornamenti su Shelly Kittleson Discussioni sull' argomento Il prezzo della neutralità curda. Gli attacchi nel Kurdistan iracheno. Shelly Kittleson, chi è la giornalista Usa rapita a Baghdad: collabora con media italiani. L'agguato in centro, fermato un sospettoSi chiama Shelly Kittleson la giornalista americana rapita nel centro di Baghdad in Iraq. A confermarlo è il Ministero dell'Interno iracheno in un comunicato ufficiale. ilmessaggero.it Rapita da commando armato una giornalista americana a Baghdad: chi è Shelly KittlesonL'annuncio arriva da Alarabiya che cita il ministero dell'Interno iracheno: ci sarebbero i primi sviluppi sulla vicenda ... notizie.it