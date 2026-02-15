Imprese | dal 2026 rating di legalità più semplice e premiante con controlli mirati e validità triennale

Il governo ha deciso di semplificare il rating di legalità per le imprese italiane, a partire dal 2026, per incentivare comportamenti corretti. La riforma introduce controlli più mirati e una validità del punteggio estesa a tre anni, riducendo le verifiche frequenti. Questo cambiamento mira a premiare le aziende che rispettano le norme, offrendo loro processi più snelli e meno oneri burocratici.

Rating di Legalità: Nuove Regole per le Imprese Italiane, Tra Controlli Più Rigorosi e Semplificazioni. Dal 16 marzo 2026, il sistema di rating di legalità per le imprese italiane si rinnova. La revisione, approvata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm), mira a premiare le aziende virtuose, incentivando la trasparenza e il rispetto delle normative, e a semplificare gli adempimenti burocratici per le imprese che desiderano ottenere il riconoscimento. Un Quadro Normativo Aggiornato. Il nuovo Regolamento, pubblicato sulla Ufficiale n. 332026 con delibera n. 318122026, sostituisce integralmente la disciplina del 2020.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il rating di legalità cambia da marzo a causa di un nuovo regolamento approvato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che introduce regole più stringenti per le aziende.

A partire dal 3 agosto 2026, le carte d’identità cartacee perderanno validità legale in Italia.

