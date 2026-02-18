Crociera annullata e soldi ‘spariti’ Nei guai titolare di agenzia di viaggi

Il proprietario di un’agenzia di viaggi di La Spezia si trova in difficoltà dopo aver cancellato una crociera da Venezia a Dubai, lasciando i clienti senza rimborsi e con i soldi scomparsi. La vicenda si è verificata quando diversi clienti hanno scoperto che i loro pagamenti non sono mai stati restituiti e che l’agenzia ha chiuso i battenti senza avvisare. Tra i coinvolti ci sono famiglie che avevano già prenotato e pagato, sperando di partire tra poche settimane.

La Spezia, 18 febbraio 2026 – Una crociera da favola da Venezia a Dubai a bordo di una nave da prima classe. In tanti alla vista dell'annuncio di una nota agenzia di viaggi cittadina, hanno dato la loro adesione versando la quota di partecipazione, con la prospettiva di lì a poco di preparare i bagagli e salpare. Ma anziché un viaggio fra Mediterraneo e Golfo Persico, la realtà è stata ben diversa anche perché nel frattempo nelle vite di tutti era entrata a gamba tesa la pandemia Covid che aveva cancellato qualsiasi tipo di attività, viaggio o manifestazione pubblica.