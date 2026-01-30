I Carabinieri hanno fatto irruzione in una pizzeria nel Casertano e hanno trovato droga nascosta tra le pizze. Il titolare, un uomo di 51 anni, è stato preso in flagrante mentre consegnava cocaina ai clienti. La scoperta è avvenuta ieri pomeriggio, quando i militari sono entrati nel locale e hanno trovato il gestore con sostanze stupefacenti pronte per lo spaccio. Ora l’uomo si trova in caserma, in attesa di essere portato davanti al giudice.

Entravano per una pizza e uscivano con la droga. È quanto hanno scoperto i Carabinieri della Stazione di San Nicola la Strada, che nel tardo pomeriggio di ieri, 29 gennaio 2026, hanno arrestato in flagranza di reato un 51enne titolare di una pizzeria, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è scattata durante una mirata attività di controllo del territorio nell’area di San Marco Evangelista. I militari dell’Arma hanno notato un giovane entrare per pochi istanti all’interno del locale e poi allontanarsi con un atteggiamento sospetto. Fermato poco dopo, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina, appena acquistata all’interno della pizzeria in cambio di 50 euro. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Pizza e cocaina: pizzeria trasformata in punto di spaccio nel Casertano, arrestato il titolare

