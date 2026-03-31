Pochi minuti fa, Giletti ha annunciato che l’attentato in questione è stato attribuito alla camorra. La notizia riguarda Ranucci e si riferisce a un episodio di violenza collegato a organizzazioni criminali. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle modalità o le conseguenze dell’attentato, né sui possibili responsabili. La vicenda è ancora oggetto di indagini da parte delle forze dell’ordine.

“Gli attentatori di Sigfrido Ranucci appartengono alla camorra”, questa la rivelazione di Massimo Giletti durante“Lo stato delle cose”, in onda su Rai3 ieri sera.“Pochi minuti fa ho avuto una notizia molto importante e delicata che riguarda Ranucci e l’attentato sotto casa sua”, spiega in puntata, dove Giletti ricorda che la notte del 16 ottobre scorso il conduttore di Report è stato vittima di un attentato. L’attentato si è svolto davanti alla villetta del giornalistaa Campo Ascolano, una piccola frazione di Pomezia, dove la sua auto è stata caricata di esplosivo.“Qualcuno arriva, piazza dell’esplosivo sotto l’auto di Ranucci e scatena l’inferno”,dice Giletti ricordando la terribile vicenda su cui sta indagando il pool antimafia della Procura di Roma. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ranucci, Giletti rivela che l’attentato porta la firma della camorra

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